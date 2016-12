Lalo et Hérold pour ouvrir ses horizons lyriques

Le Centre de musique romantique française du Palazzetto Bru Zane poursuit son exploration des perles oubliées du répertoire lyrique français. En attendant Olympie de Spontini, capté à Paris en juin dernier avec Karina Gauvin dans le rôle-titre, voici un opéra de Lalo et un opéra de Louis-Ferdinand Hérold dans lequel la Québécoise Marie-Ève Munger tient le premier rôle.

Le Palazzetto Bru Zane pilote ou soutient des projets éditoriaux. Parmi les CD bénéficiant de l’aide de la fondation, nous avons récemment commenté et plébiscité le second volume des Trios de Napoléon-Henri Reber publié par Timpani. Depuis la rentrée, les projets propres, publiés sous forme de livres-disques sur étiquette Ediciones Singulares, ont vu la résurrection de l’opéra en quatre actes Cinq-Mars de Charles Gounod, un opéra historique comme l’est aussi L’Aiglon de Honegger et Ibert, cher à Kent Nagano.

Deux nouveaux projets, La jacquerie de Lalo et Coquard et Le pré aux clercs d’Hérold, viennent élargir nos horizons lyriques.

L’opéra inachevé d’Édouard Lalo

Le compositeur de la Symphonie espagnole, Édouard Lalo (1823-1892), est aussi connu pour son ballet Namouna et son opéra Le roi d’Ys. Ce dernier, qui se déroule en Bretagne au Moyen Âge, occupa le compositeur de 1875 à 1881. Lalo avait composé auparavant, en 1866, Fiesque, un opéra qui ne sera créé qu’en 2006 à Montpellier. À sa mort, Lalo s’était attelé à La jacquerie, son troisième opéra. Il succomba après avoir composé le 1er acte. Ses héritiers confièrent la complétion, sans hiatus notable, à Arthur Coquard (1846-1910), un élève de César Franck. L’ouvrage, créé en 1895, tomba dans l’oubli avant de réapparaître, en 2015, au Festival de Montpellier, où il connaîtra sa renaissance scénique en 2017.

Plusieurs raisons expliquent notre intérêt : c’est un ouvrage neuf sur un sujet historique (la révolte paysanne), servi par une distribution de grand luxe, rassemblant notamment Véronique Gens, le baryton Jean-Sébastien Bou et le ténor Charles Castronovo. L’ouvrage est dense et efficace, et le style assez original : très XIXe siècle finissant, une musique française du genre grand opéra romantique avec une pâte mi-allemande, mi-italienne.

Le bijou de Louis-Ferdinand Hérold

Le pré aux clercs est également le dernier opéra de son auteur, Louis-Ferdinand Hérold (1791-1833). Si l’on veut user d’un raccourci très simple, qui saute aux oreilles dès l’ouverture, on peut dire qu’Hérold est une sorte de Rossini français. Contrairement à La jacquerie, Le pré aux clercs n’avait pas disparu. S’il est tombé en désuétude après la guerre, il s’agissait de l’un des opéras-comiques les plus joués dans le siècle suivant sa création (plus de 1600 représentations).

Nous avons là aussi un sujet historique : un livre de Mérimée, Chronique du règne de Charles IX, sert de substrat dramatique. Trois ans plus tard, Meyerbeer s’en inspirera dans Les huguenots, nous tournons autour de l’époque du massacre de la Saint-Barthélemy (1572).

Ici aussi la réalisation musicale est satisfaisante, malgré des dialogues un peu surjoués et un orchestre terne desservi par une certaine matité de l’enregistrement. Marie-Ève Munger tient le rôle d’Isabelle de Montal, une comtesse du Béarn amoureuse du baron de Mergy. Son moment de gloire est à la plage 11 du CD1, avec l’air « Jours de mon enfance ».

Cette résurrection passionnante laisse d’amers regrets : la disparition d’Hérold à 38 ans est une tragédie pour l’opéra français. Ce compositeur, qui fait le lien entre Méhul et Berlioz, aurait eu un parcours passionnant à suivre après la retraite anticipée de Rossini (1830). Les années suivantes qui virent la gloire de Donizetti et de Meyerbeer auraient aussi pu être les siennes.

La jacquerie Opéra en 4 actes de Lalo et Coquard (1895). Orchestre philharmonique de Radio France, Patrick Davin. Ediciones Singulares 2 CD ES 1023.