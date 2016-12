La leçon de style de Michèle Losier

La rentrée discographique ne nous vaut rien moins que trois nouvelles versions discographiques de Roméo et Juliette de Berlioz. La mezzo-soprano québécoise est la soliste vedette de l’un de ces disques, enregistré par le vétéran Andrew Davis pour le label indépendant anglais Chandos.

Ces trois parutions berlioziennes ne sont aucunement anodines, car elles émanent toutes trois de chefs qui semblent avoir entamé une intégrale des oeuvres symphoniques du compositeur. Ces protagonistes sont Andrew Davis, avec le Choeur et l’Orchestre symphonique de la BBC (Chandos) : Valery Gergiev, qui dirige le Choeur et l’Orchestre symphonique de Londres (LSO Live) et Robin Ticciati, à la tête du Choeur et de l’Orchestre de la Radio suédoise (Linn). Davis et Gergiev sont disponibles en SACD multicanal, alors que la version CD de Ticciati est également accessible sur le site Linn en son haute définition (24 bits/192 kHz).

La collection Davis-Chandos comprend déjà un CD d’Ouvertures et Harold en Italie avec James Ehnes. Gergiev a, quant à lui, fait paraître la Symphonie fantastique et Harold en Italie (avec Antoine Tamestit). De Ticciati, nous avons eu, chez Linn, la Fantastique, Les nuits d’été et L’enfance du Christ.

Trois visions

Ces nouvelles interprétations se distinguent assez nettement. Le parti pris le plus original est celui de Ticciati. Le chef éclaircit et allège l’orchestre dans une vision féline, transparente et réactive, nourrie de quelques idées lumineuses, telle l’introduction glaçante, sans vibrato, du Convoi funèbrede Juliette. Les solistes (Katija Dragojevic, Andrew Staples, Alastair Miles) sont bons, mais Staples n’est pas à l’aise avec le français. Choeurs et orchestre sont irréprochables.

Dans l’acoustique très sèche du Barbican Center de Londres, Gergiev propose une version assez aux antipodes de Ticciati, très expressive et généreuse (le Convoi semble encore brûler de la passion des deux amants). Aux côtés de Kenneth Tarver (un peu élimé) et Evgueny Nikitin, Gergiev mise sur Olga Borodina, l’une de ses vedettes préférées. Parmi les solistes féminines, elle a intrinsèquement la voix la plus luxueuse.

C’est à la comparaison avec cette grande dame, dans le suprême air « Premiers transports », que l’on prend conscience de la véritable leçon stylistique de Michèle Losier et de ce qu’apportent la sobriété et la linéarité de sa voix. Les intervalles sont nets et purs, la ligne admirable, les paroles colorées avec justesse. L’acoustique plus vaste de la BBC et la présence de compléments (Marche troyenne, Chasse royale et orage) donnent un certain avantage à cette nouvelle version d’Andrew Davis, qui ne révolutionne toutefois pas une discographie dominée par John Eliot Gardiner, Colin Davis et Charles Munch.

Qui cherche un enregistrement récent trouvera ici une version où brille, aux côtés du ténor Samuel Boden et de la basse David Soar, une grande artiste québécoise à son zénith.