Anton Bruckner, Symphonie n° 3 «Wagner-Symphonie» (version originale, 1873). Staatskapelle de Dresde, Yannick Nézet-Séguin. Profil PH 12011.

Un sentiment de déjà-vu ? Atma a enregistré en juin 2014 une version « officielle » de Yannick Nézet-Séguin de cette 3e de Bruckner dans la version princeps de 1873, partition que le chef québécois avait dirigée en septembre 2008 à la tête du plus grand orchestre « brucknero-straussien » du monde, la Staatskapelle de Dresde. Ce concert paraît dans une collection consacrée à cette auguste phalange. Les différences sont assez marquées. On a écrit ici que Nézet-Séguin avait fluidifié ses tempos dans Bruckner. Cette juxtaposition le prouve : en 2008, l’Adagio est interprété en 20 min 44, contre 17 min 53 en 2014. Cela dit, Yannick aurait eu tort de se priver d’un tel épanchement tant les couleurs de Dresde sont phénoménales, notamment l’assise des cordes graves. Sans vouloir être désobligeant pour le Métropolitain, on a ici Bruckner « dans son jus » avec une musique comme en 3D par rapport à l’enregistrement montréalais…

Yannick Nezet Seguin dirige la 3e Symphonie de Bruckner à Dresde en 2008

Extrait