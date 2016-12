Christmas Party, She & Him

Un Christmas Party pas festif ? Faut croire que c’est l’année trop mortuaire qui a pété les bulles. Ou alors c’est affaire d’attitude. L’actrice et chanteuse d’occasion Zooey Deschanel, avec son M. Ward de partenaire, se considèrent tellement coolissimes que remuer du popotin leur est impensable. Ils perdraient la pose plastique. Alors ils chantonnent en restant cois. Et c’est pas plus mal, quoi. Il s’agit ici du deuxième disque de refrains saisonniers en cinq ans pour les tourtereaux, et l’on est plus près d’un Dean Martin que du Boum Ding Band, disons. Le swing est minimal (façon Bing Crosby dans Happy Holiday), le rock’n’roll vire cha cha cha de sous-sol en pré-fini (Run Run Rudolph), le Marhsmallow World est fondant, et l’on a le gui rare à Honolulu (Mele Kalakimaka, suave et ondulant). Savez quoi ? Cette voix en filigrane, ces guitares en douce, ça se déguste sans risque de renverser son Old Fashioned : en guise de party, ce cocktail dînatoire suffit amplement.

She & Him - Mele Malakimaka

