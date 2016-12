Salonika, Chants séfarades de Thessalonique, ESEM (Ensemble séfarade et méditerranéen)

Au carrefour de l’Occident et de l’Orient, en Grèce, sur les abords de la Méditerranée, Thessalonique est la seule ville à avoir conservé une majorité juive pendant des siècles après l’expulsion des Séfarades d’Espagne en 1492, d’où son importance pour la préservation d’un riche répertoire qui fut principalement transmis de mère en fille. Tout cela transparaît dans la musique d’ESEM, qui y consacre son deuxième disque en y intégrant son approche personnelle matinée d’éléments de musiques ancienne et classique. On y perçoit une lumière dans le chant céleste, une tristesse dans les lenteurs et une grande beauté mélodique dans les effets monodiques. En plus, des harmonies, accélérations et improvisations sont également au menu. Dans l’ensemble, les percussions, les instruments à vent, le violon, l’oud et les autres cordes confèrent un raffinement et une douceur apaisante.

ESEM - La Nubes Fecundantes

Extrait