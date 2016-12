More, New Fries

L’heure est au bilan de l’année, et c’est aussi l’occasion de revenir sur des perles que nos vies occupées auraient éludées. Fin novembre, ce court album, du quatuor torontois New Fries, est sorti sur les plateformes numériques, sans créer beaucoup de résonance par chez nous. More est un amalgame grouillant de sons périlleux, qui, comme par magie, fonctionnent bien ensemble. En 17 minutes, la gamme complète des émotions est épluchée. Quoiqu’expérimentales, les 8 chansons maintiennent une ligne conductrice ; celle de la pulsion destructrice créatrice. Un album dadaïste, quoi ! Par ses moments plus punk (90 Yr Old Girl), les New Fries font voyager au temps du tout premier des Duchess Says, et dans d’autres passages plus spoken-word (Gertrude Stein Greeting Card From Pape/Danforth), on retourne même jusqu’aux George Leningrad. Une claque au visage, un « shooter » de whiskey, une nuit blanche à ébaucher des plans de rébellion. C’est tout ce que l’on ingère à l’écoute de cette déclaration pour la liberté auditive et créative.

New Fries - Gertrude Stein Greeting Card From Pape/Danforth

Extrait