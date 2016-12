Merry Christmas Lil Mama, Jeremih & Chance the Rapper

La tradition du mixtape de Noël est presque aussi vieille que le succès Christmas in Hollis de Run DMC (1987), et cette saison amène à nouveau son lot de rappeurs généreux : Gucci Mane vient d’offrir The Return of East Atlanta Santa, mais pour des grooves plus chaleureux, optons plutôt pour Merry Christmas Lil’ Mama des attachants Jeremih et Chance the Rapper. Alliage de compositions originales (attendrissantes Joy et Snowed In) et d’airs connus (fameuse, Stranger at the Table est une réinterprétation de la mélodie de I Want You Back des Jackson 5), les deux comparses alternent entre R&B et hip-hop sur les rythmiques colorées et étonnamment délicates de Bongo the Drum Gahd et Zaytoven. Deux autres amis de Chicago, l’humoriste Hannibal Buress et la rappeuse Noname, s’invitent à la fête qui, de la première à la dernière pièce, transpire de bons sentiments et d’espoir, particulièrement à l’endroit des habitants des quartiers défavorisés la Windy City, meurtris par les guerres de gangs.

Chance the Rapper + Jeremih - Stranger At The Table

Extrait