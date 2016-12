Vergers, Sarah Davachi

Le temps des Fêtes en est un de contrastes, partagés que nous sommes entre le besoin de nous entourer de nos proches pour festoyer… et l’envie de profiter grassement de quelques jours de congé. La prolifique Canadienne Sarah Davachi offre la bande-son idéale pour ce repos souhaité avec Vergers, sublime et contemplatif album de trois longues compositions pour synthétiseur, violon et voix. Durant les 22 lumineuses minutes de Gentle So Gentle, la compositrice fait évoluer un céleste drone électronique en lui appliquant une série de douces notes, créant ainsi une harmonie légère, lente mais en constant mouvement, jouant avec la texture et la superposition des notes. La suite se corse, mais ne déroge pas au modus operandi : sur Ghosts and All, puis sur In Staying, les bourdonnements paraissent plus rugueux, les notes de violon plus incisives, la structure nettement plus dynamique, sans toutefois rompre complètement avec l’esprit vagabond de la première composition. Beau et enveloppant.

