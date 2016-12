«Le chemin de Noël», nouvelle tradition musicale à Québec

Bernard Labadie et Les Violons du Roy inaugureront le 23 décembre à Québec un rendez-vous qu’ils espèrent voir devenir une nouvelle tradition musicale. Le chemin de Noël s’inspire du Festival of Nine Lessons and Carols du King’s College de Cambridge, une cérémonie du 24 décembre retransmise à la BBC, qui alterne lectures et de chants de Noël. Ce Chemin de Noël, dans lequel Bernard Labadie voit un « itinéraire poético-musical », aura lieu le 23 décembre à 18 h au Palais Montcalm. Des laissez-passer pour cet événement gratuit sont disponibles à la billetterie du Palais, et la générosité des spectateurs sera mise à contribution pour amasser des dons, entièrement remis à la Fondation de Lauberivière. L’événement sera diffusé en direct sur le site d’ICI Musique (icimusique.ca) et accessible pour écoute pendant toute la période des Fêtes. Billetterie : 418 641-6040.