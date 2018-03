Radios: ICI Première progresse

Le 98,5 FM domine encore largement le paysage radiophonique à Montréal, mais ICI Première obtient son meilleur score depuis une décennie avec 14,5 % des parts d’écoute francophone. Ce constat provient des données PPM recueillies du 27 novembre au 25 février. Le 98,5 reste la station la plus écoutée des Montréalais et Paul Arcand l’animateur le plus magnétique, avec 28,5 % des parts de marché. Les autres animateurs du réseau privé obtiennent entre 16 et 18 % des parts, soit dans le cadre de Gravel le matin (16,7 %) de la radio publique. Par ailleurs, Rythme FM et le 98,5 ont chacune quatre émissions parmi les dix les plus populaires et RC deux (À la semaine prochaine et Samedi et rien d’autre).