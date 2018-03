Côté veut forcer deux journalistes à témoigner

Québec — L’avocat de Marc-Yvan Côté, qui veut forcer les journalistes Louis Lacroix et Marie-Maude Denis à témoigner pour dévoiler l’identité de leurs sources, a plaidé sa cause en Cour supérieure jeudi. Finalement, le juge Jean-François Émond a évoqué la possibilité que les deux journalistes témoignent à huis clos. Il n’a pas encore rendu de décision dans cette affaire. Le tribunal s’est montré relativement sensible, jeudi, aux arguments de l’avocat de la défense, Jacques Larochelle, qui prétend que les nombreux reportages médiatiques ont nui à son client et l’empêchent d’avoir un procès juste et équitable. L’avocat qui défend les journalistes, Christian Leblanc, a répliqué que dévoiler ses sources était un geste « exceptionnel » et « grave ». Les avocats de la défense détiennent actuellement assez d’informations pour plaider l’arrêt des procédures, même sans le nom des auteurs des fuites, a-t-il poursuivi.