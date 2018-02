«Le Soleil» cessera son édition papier le dimanche

Le quotidien de Québec Le Soleil, propriété de Groupe Capitales Médias (GCM), cessera de publier son édition papier du dimanche à compter du 18 mars, misant sur une version dominicale numérique revampée en plus d’ajouter deux cahiers à son édition du samedi. GCM a ajouté du même souffle que les lecteurs de ses autres antennes, comme Le Droit et La Tribune, profiteront désormais d’une édition numérique du dimanche, eux qui ne paraissaient plus que six jours semaine.