Vente du «Los Angeles Times»

Photo: David McNew / Getty Images / Agence France-Presse

Le groupe de presse Tronc va céder le quotidien Los Angeles Times pour 500 millions de dollars à la société d’investissement du milliardaire Patrick Soon-Shiong, selon un communiqué publié mercredi. La transaction inclut également le San Diego Union-Tribune, ainsi que plusieurs titres locaux. Passé en 2000 sous le contrôle de la Tribune Company, groupe basé à Chicago et dont les actifs de presse ont pris le nom de Tribune Publishing en 2014, puis de Tronc en 2016, le Los Angeles Times n’a jamais réussi à trouver sa place au sein de ce nouvel ensemble. Ces derniers mois, la rédaction du quotidien était devenue de plus en plus hostile à la direction de Tronc, accusée de vouloir effectuer une transition vers le numérique au détriment d’un journalisme local de qualité. Mi-janvier, la rédaction a voté majoritairement pour la création d’un syndicat, une première pour ce journal.