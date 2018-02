Scandale et départs en série au magazine «Newsweek»

New York — Le prestigieux magazine américain Newsweek est en pleine crise et vient de débarquer ses deux principaux responsables éditoriaux, accusés de s’intéresser d’un peu trop près aux problèmes de la maison-mère, objet d’une enquête du procureur de Manhattan sur des soupçons de blanchiment d’argent.

Le site d’information Huffington Post a publié ce qu’il présente comme un communiqué interne à Newsweek Media Group, groupe propriétaire de l’hebdomadaire, annonçant le départ du rédacteur en chef Bob Roe et du chef de la rédaction Ken Li.

Contacté par l’AFP, le groupe a refusé « tous commentaires relatifs à des questions personnelles ».

Lundi, la journaliste Celeste Katz avait annoncé sur Twitter qu’elle avait été licenciée par Newsweek. Elle rappelait qu’elle avait enquêté sur les problèmes de la maison-mère et laissait entendre qu’il pouvait y avoir un lien avec son licenciement.

My warmest thanks to the brave Newsweek editors and colleagues who supported and shared in my work — especially our recent, difficult stories about the magazine itself — before my dismissal today. I’ll sleep well tonight... and I’m looking for a job! ✌️ https://t.co/FL8UwztImI