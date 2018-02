Don de la maison de Gabrielle Roy

La maison qu’a habitée Gabrielle Roy à Petite-Rivière-Saint-François a été cédée à la municipalité par le Fonds Gabrielle-Roy, qui l’administrait depuis des années. C’est là que Gabrielle Roy a écrit tous ses livres, de La montagne secrète, en 1961, jusqu’à La détresse et l’enchantement, publié à titre posthume. Après la mort de Gabrielle Roy en 1983, la propriété est allée au mari de celle-ci, puis au Fonds Gabrielle-Roy, qui en a fait une résidence d’écrivain durant une vingtaine d’années. La municipalité de Petite-Rivière se propose quant à elle de la rendre accessible au public et d’y offrir des résidences de trois semaines ou plus pour des écrivains de la relève, choisis par des organismes culturels de la région.