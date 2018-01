L’écrivaine Nancy Richler est décédée à l’âge de 60 ans

Photo: Frank Gunn La Presse Canadienne

Vancouver — L’écrivaine d’origine montréalaise Nancy Richler est décédée à Vancouver à l’âge de 60 ans, des suites d’un long combat contre le cancer. L’éditeur HarperCollins Canada a fait savoir par voie de communiqué que Mme Richler est morte jeudi à l’hôpital. Mme Richler avait passé presque toute sa vie à Vancouver, où elle écrivait des romans et de courtes oeuvres de fiction. Une vice-présidente principale de HarperCollins, Iris Tupholme, a décrit Mme Richler comme une écrivaine élégante dont l’oeuvre a trouvé un écho chez ses lecteurs canadiens et étrangers. Elle a vanté sa « capacité extraordinaire » à jeter un coup d’oeil dans le coeur humain pour créer des personnages complexes. Le plus récent roman de Mme Richler, The Imposter Bride, a été choisi comme finaliste au prix Giller en 2012. Mme Richler était la cousine de l’écrivain Mordecai Richler. Elle laisse dans le deuil sa mère, sa conjointe Vicki Trerise, sa soeur et un frère.