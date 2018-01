Pierre Morency

Le poète qui impose le respect

Même les poètes savent s’adonner à l’art du selfie. N’est-ce pas en quelque sorte l’exercice auquel se livre — de la plus noble des façons — Pierre Morency lorsqu’il annonce au coeur de Grand fanal (janvier, Boréal) que « dans le noir le plus noir de la nuit la plus noire, il mûrit un chant sans musique » ? La lumière se terre partout, répète depuis la parution en 1967 de ses Poèmes de la froide merveille de vivre ce monument des lettres québécoises. Et nous le croyons toujours aujourd’hui, moins par respect pour les aînés que parce que son oeuvre constitue une des plus convaincantes preuves de ce qu’il prétend.

Elkahna Talbi

La p’tite nouvelle (qui n’en est pas vraiment une)

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

L’authentique poète doit-elle publier un livre afin d’être reconnue comme telle ? Le sombre traditionaliste derrière ces lignes se retiendra d’offrir un « oui » trop péremptoire à cette question, mais ne s’empêchera pas pour autant de se réjouir qu’après le slam, après la scène et après les disques, Queen KA dépose enfin ses mots sur les tablettes des librairies. Demandez Moi, figuier sous la neige (Mémoire d’encrier) d’Elkahna Talbi (son vrai nom) en février à votre fournisseur de poésie préféré.

Benoit Jutras

Pour qui la poésie n’appartient pas au pouvoir

La poésie québécoise contemporaine avait rarement trouvé aussi puissante éloge qu’en octobre 2016. Elle « n’appartient pas au pouvoir, quel qu’il soit, elle n’est pas un hochet qu’on empoigne pour divertir la cour », écrivait alors Benoit Jutras, entre les pages de ce quotidien, afin de pourfendre un sonnet approximatif clamé par Philippe Couillard en Chambre dans l’unique but de railler un adversaire politique. « Il s’agit d’un livre qui mélange les paramètres du poème et du texte théâtral pour rappeler que tout poème demeure un monologue », nous apprend-il aujourd’hui au sujet de Golgotha, son septième titre à paraître (avril, Les Herbes rouges). Golgotha : s’agirait-il du sort que le poète souhaite à notre actuel premier ministre québécois ?

Catherine Harton

Celle qui n’a pas peur des images choquantes

En 1969, l’artiste Anselm Kiefer se photographie à plusieurs reprises en faisant le salut nazi. Message à l’humanité : peu importent les efforts que vous déployez pour le nier, le nazisme n’est pas complètement mort. Catherine Harton n’a jamais eu peur, elle non plus, des images qui choquent. Avec Géotropisme, elle « poursuit son dialogue avec l’art [amorcé dans Francis Bacon apôtre et Monomanies], en propulsant l’univers de Kiefer sur l’horizon d’un XXIe siècle marqué par la catastrophe écologique et l’entropie idéologique », nous signale l’équipe de Poètes de brousse, chez qui le recueil paraît en mai.

Jean-Christophe Réhel

Le livre de jardinage

Avec un don très beat pour trouver le satori au coeur du désespoir, Jean-Christophe Réhel continue de déployer dans La fatigue des fleurs (mai, L’Oie de Cravan), son troisième livre, de longs textes souvent narratifs comme autant de tentatives de mater son angoisse que la beauté se dérobe à lui sans avertissement. Il sait qu’en dépit du terreau aride du quotidien, la poésie lui permettra toujours d’en faire pousser lui-même.