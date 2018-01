Margaret Atwood défend ses propos sur le mouvement #MeToo

Margaret Atwood a utilisé Twitter, dimanche, pour se défendre après avoir écrit une lettre ouverte controversée dans laquelle elle se demandait si elle était une « mauvaise féministe » en contestant les stratégies du mouvement #MoiAussi (#MeToo).

Dans un texte publié samedi dans The Globe and Mail intitulé « Am I a bad feminist ? » (« Suis-je une mauvaise féministe ? »), Mme Atwood a qualifié le mouvement de « symptôme d’un système judiciaire brisé ».

La lettre ouverte a suscité les critiques de certains observateurs, qui se sont montrés frustrés face à ce qu’ils considèrent comme une « trahison » aux valeurs féministes de la part d’une écrivaine qui a beaucoup réfléchi sur cette question.

Mme Atwood a constaté dans son texte que les femmes utilisaient de plus en plus les canaux du Web pour diffuser des accusations d’inconduite sexuelle en raison d’un système judiciaire souvent inefficace.

Mais l’écrivaine de 78 ans a exprimé son inquiétude sur la possibilité que le mouvement aille trop loin, rappelant les dangers de la « justice populaire », qui selon elle peut se transformer en « un lynchage solidifié culturellement dans lequel le type de justice accessible est jeté par la fenêtre et des pouvoirs extrajudiciaires sont mis en place et maintenus ».

L’auteure de La servante écarlate (The Handsmaid’s Tale), qui est très active sur Twitter, a écrit plusieurs dizaines de messages, dimanche, répondant aux critiques des internautes.

Elle a aussi partagé des liens de deux autres textes qui ont remis en question le mouvement #MoiAussi.

Liens avec le maccarthysme et la Révolution française

L’un d’entre eux, « It’s Time to Resist the Excesses of #MeToo » (« Il est temps de résister aux excès de #MoiAussi »), écrit par Andrew Sullivan, compare la mise en place d’une liste anonyme d’hommes potentiellement dangereux pour les femmes à l’époque du maccarthysme, qui a détruit la carrière de nombreuses personnes soupçonnées d’être communistes.

Certains admirateurs de Margaret Atwood disent avoir été dérangés que le mouvement ait été caractérisé de « chasse aux sorcières » par l’auteure, qui a fait des liens avec des événements violents qui ont été provoqués par la défaillance du système judiciaire, citant par exemple les décapitations pendant la Révolution française.

Plusieurs autres ont été choqués par le partage de l’article d’Andrew Sullivan, mais Mme Atwood a insisté sur le fait qu’elle avait seulement tenté de comprendre des opinions divergentes sur le sujet.

« Retweeter n’est pas appuyer. Je tiens pour acquis que les gens peuvent lire par eux-mêmes et faire leur propre opinion. Peut-être que nous devrions être au courant de tous les points de vue », a-t-elle répondu à un utilisateur de Twitter.

As I have said about 20 times today, Retweeting or whatever the term is is not endorsing. We need to be aware of the points of view of others. Specific disagreements should go to the author. https://t.co/YMieKJJTAU