Un grand éditeur français nous quitte

C’est avec émotion que j’ai appris la mort de Bernard de Fallois le 2 janvier à l’âge de 91 ans. Il avait publié plusieurs de mes livres en France et je garde de lui le souvenir d’un seigneur de l’édition, homme d’une grande simplicité, d’une correction parfaite, à l’esprit fin et ironique et qui, souvent, semblait faire effort pour cacher son immense culture. Bernard de Fallois, c’est le créateur de la collection du « Livre de poche », le spécialiste de Georges Simenon, l’éditeur de Marcel Pagnol, de Françoise Chandernagor, d’inédits de Marcel Proust, et j’en passe. Bien rares ceux qui peuvent étaler un tel palmarès !

Un éditeur qui veut durer doit se doubler d’un homme d’affaires averti, et Bernard de Fallois l’était. Mais c’était sa passion pour les livres qui transparaissait d’abord et avant tout — et sa profonde humilité devant le travail de la création littéraire.

Chaque être est unique mais personne, dit-on, n’est irremplaçable. Pourtant il y en a qui s’avèrent tellement plus difficiles à remplacer que d’autres qu’on cherchera en vain leur successeur.