Décès de l’écrivain israélien Aharon Appelfeld

Photo: Philippe Merle Agence France-Presse

Jérusalem — L’écrivain israélien Aharon Appelfeld, une des voix les plus importantes de la littérature israélienne, qui avait survécu à la Shoah en Ukraine, est décédé jeudi à l’âge de 85 ans. Son oeuvre, consacrée en grande partie à la vie des juifs en Europe avant et pendant la Shoah, a été traduite en plusieurs langues. Son premier livre est paru en 1962 et fut suivi par plus de 40 ouvrages, romans et recueils de poèmes. L’écrivain, souvent récompensé, avait notamment reçu le prestigieux Prix d’Israël en 1983 et le prix Médicis étranger en 2004 pour son autobiographie. Aharon Appelfeld refusait d’être classifié comme un écrivain de la Shoah. « Je veux parler de ce qui fait l’humain, la peur, l’amour, la haine […], ce qui est toujours actuel », disait-il. Son ultime ouvrage, Des jours d’une stupéfiante clarté, sera distribué au Québec dès le 13 mars.