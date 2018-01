Ils ont piqué notre curiosité

Malcommode un jour, malcommode toujours ! Pierrot, Mimile et Antoine, les septuagénaires à l’esprit révolutionnaire et adolescent sont de retour dans le quatrième tome de cette très sympathique fresque sociale. Il est question cette fois de l’agrandissement d’une méchante entreprise sur une zone à défendre (ZAD), l’occasion de faire entrer des écolos dans la place, pour alimenter les dialogues de cette série qui, depuis le début, ont la truculence de ceux imaginés à une autre époque et en d’autres lieux par un certain Michel Audiard. Bref, ces vieillards ont l’esprit vif. Et, il est toujours sympathique d’en être témoin.