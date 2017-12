Qu’auriez-vous fait à ma place? Léna Mauger

Écrit par des journalistes, des photographes et des vidéastes, le livre recense des textes du blogue « Making-Of » de l’Agence France-Presse. Derrière ce titre qui laisse présager de nombreuses questions sur le travail journalistique, on se retrouve devant des histoires touchantes, drôles, tristes ou choquantes, mais finalement, très peu de réflexions éthiques. Le livre offre un large éventail de récits ponctués de photographies. Allant des courriels envoyés par les responsables de la campagne électorale de Barack Obama à la crise des réfugiés, chaque histoire donne un aperçu du travail effectué quotidiennement sur le terrain. On voyage aux quatre coins du globe le temps de quelques paragraphes. L’objet vise les curieux des coulisses du milieu et les passionnés de l’information internationale qui pourraient toutefois rester sur leur faim, en raison de récits trop peu détaillés.

« Qu’auriez-vous fait à ma place ? » ★★★ 1/2 Léna Mauger, Les Arènes, Paris, 2017, 336 pages