Les douze fictions québécoises qui ont marqué l’année 2017

Pour la langue mal commode et le souffle de liberté qui délivre de la tyrannie du réel, laissez-vous emporter par les aventures de la P’tite et son refus d’une vie de femme « faite de sang et d’eau de vaisselle ». Pour son quatrième livre, Catherine Lalonde — aussi journaliste au Devoir — signe ici une oeuvre difficile à classer, entre récit fantastique qui hante et qui sonne, antiroman du terroir et poésie féministe. À lire à voix haute.