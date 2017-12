Les dix fictions d’ailleurs qui ont marqué l’année 2017

Plus on avance dans le roman de Lauren Groff, et plus les fissures dans le miroir lisse du couple que forment ses deux protagonistes deviennent apparentes. Des drames secrets à la source de la personnalité de chacun se font jour. Que sait-on de l’autre ? Vraiment ? Ode à l’amour conjugal, roman féministe aux allures de tragédie grecque, Les furies est rempli de questions profondes et lancinantes — qu’est-ce qu’une vie réussie ? Qu’est-ce que la fidélité ? L’Américaine y explore sans merci le malentendu qui est peut-être à la source de toute histoire d’amour.