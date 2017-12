Dans cet album édité à compte d’auteur, Valérie Boivin, à l’illustration, et Pascale Bonenfant, au texte, racontent une histoire d’amour en pointillé, une douce rencontre entre une tricoteuse solitaire aux doigts de fée et un marchand d’antiquités, communément appelé Le Sourire. Passant ses grandes journées « calée dans un fauteuil, Lou transformait le fil du temps en étoffes merveilleuses […] Sa jeunesse était une succession de points soigneusement rangés dans les tiroirs d’une armoire pleine à craquer ». La délicatesse du texte, la douce subtilité des sentiments éprouvés entre les personnages et la complémentarité qu’apportent les illustrations de Boivin se dévoilent avec authenticité, sans fla-fla ni trompette. Un peu à la manière d’Amélie Poulin, Lou, indépendante et sensible, nous convie à entrer dans son univers où le moindre petit détail prend vie, où recoller une théière prend des airs de promesse d’amour.

Lou ★★★★ Pascale Bonenfant et Valérie Boivin, auto-édition, Québec, 2017, 34 pages