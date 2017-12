Romy Schneider, film par film, Isabelle Giordano

Quinze ans après lui avoir consacré une biographie (Elle s’appelait Romy…, Albin Michel), Isabelle Giordano s’intéresse à la filmographie de Romy Schneider (1938-1982), rappelant ainsi qu’elle a été bien plus que le joli visage potelé de l’impératrice Sissi. De fait, au cours de sa prolifique carrière, laquelle s’étend des années 1950 aux années 1980, l’actrice autrichienne a tourné avec les plus grands : de Visconti (Boccace 70) à Zulawski (L’important c’est d’aimer), en passant par Sautet, avec qui elle tourna cinq films, dont César et Rosalie. À travers la recension de cette soixantaine de films, l’auteure trace le portrait anecdotique aux propos redondants d’une femme écrasée par sa mère, amoureuse malheureuse, actrice boulimique de travail et mère tragique. Demeurent les quelque deux cents ravissantes photos qu’on ne se lasse pas d’admirer.

Romy Schneider, film par film ★★ 1/2 Isabelle Giordano, Paris, Gallimard, 2017, 256 pages