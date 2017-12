Les zombies au cinéma. L’histoire ultime des morts-vivants à l’écran,Ozzy Inguanzo

Ça mord et ça fait mal. Dans son avant-propos, le scénariste Max Landis résume la figure du zombie, créature à la prolifération endémique dans la culture populaire, à grand coup de lucidité sur nos contradictions : « Les zombies, dit-il, sont l’expression d’une manière cool, habile et décontractée de détruire la planète, par opposition à celle triste, lente et infiniment tangible que nous mettons en oeuvre. Ils sont l’échec de la culture. La faillite de l’ego. Et personne n’a envie de vivre dans un monde dans lequel la faillite de l’ego est le paradigme quotidien. » De I Walk with a Zombie (1943), thriller vaudou, à Orgueil et préjugés et Zombies (2016), la suite du livre met des images, des affiches et pose une analyse charmante sur cette fascination morbide pour une catastrophe naturelle, qui témoigne surtout, par le cynisme et le sang, de la catastrophe humaine en cours.

Les zombies au cinéma. L’histoire ultime des morts-vivants à l’écran ★★★ 1/2 Ozzy Inguanzo, Hoëbeke, Paris, 2017, 228 pages