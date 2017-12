Pour les amants du luxe mélancolique et des années folles sur la prose incandescente de l’Américain Francis Scott Fitzgerald, cette pièce de collection : le manuscrit original de The Great Gatsby (1925) conservé à l’Université de Princetown, écrit au crayon de plomb à Long Island puis sur la Côte d’Azur, annoté, raturé, reproduit grâce à des techniques de numérisation, dans un coffret et édition de luxe. Les Éditions des Saints Pères lancent avec lui «SP Books», collection consacrée aux grandes oeuvres anglo-saxonnes. Ce classique de la littérature, souvent porté à l’écran, avait été boudé à sa sortie et ne prit son envol qu’au cours des années 1950, plus d’une décennie après la mort de l’auteur. Émouvant à déchiffrer sous son coup de crayon, le manuscrit est différent en plusieurs points de la version définitive. Le riche et malheureux Gatsby apparaît notamment plus mystérieux et l’origine de sa fortune n’est révélée qu’à la toute fin.

The Great Gatsby: manuscript ★★★★ F. Scott Fitzgerald, Éditions des Saints Pères, Paris, 2017, 328 pages