Film noir, Alan Silver, James Ursini, Paul Duncan et Jürgen Müller

Ce ne sont pas les illustrations qui manquent dans ce guide qui devrait trôner sur la table de chevet de tout amateur du film noir, l’un des genres ayant le plus influencé les cinéastes. À travers ces photos noir et blanc aux contrastes somptueux et les affiches originales aux couleurs surannées, où s’affrontent limiers torturés, femmes fatales et gangsters violents, se trouvent aussi d’éclairantes et passionnantes analyses des principaux courants, personnages, thèmes, caractéristiques, formes et influences du film noir. Constituant les deux tiers du bouquin, le top 50 (chronologique) des films noirs selon Taschen, allant de Rebecca (1940), d’Hitchcock, à Tirez sur le pianiste (1960), de Truffaut, comporte pour sa part des résumés analytiques, des portraits de cinéastes, de romanciers, d’acteurs emblématiques ainsi que des extraits de critique de l’époque.

Film noir ★★★ 1/2 Alan Silver, James Ursini, Paul Duncan et Jürgen Müller, Taschen, Paris, 2017, 648 pages