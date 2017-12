Ils ont piqué notre curiosité

Faire un tout, accessible au public et aux chercheurs, en format imprimé et en ligne, avec les morceaux composant l’oeuvre de Germaine Guèvremont : voilà le projet littéraire qu’ont décidé de mener Les Presses de l’Université de Montréal avec Le cycle du Survenant I, premier volet d’une édition critique établie par David Dicaire et Lori Saint-Martin et rassemblant En pleine terre, Le Survenant et Marie-Didace.

Le livre et ses compléments en ligne offrent un regard transversal sur les mots et la trajectoire de la romancière qui a commencé sa carrière en 1945, en même temps que Gabrielle Roy. Ils dévoilent aussi plusieurs adaptations radiophoniques de ses textes, dont plusieurs n’avaient jamais été publiés. L’assemblage livre une somme aussi fondamentale que patrimoniale.

★★★★★

Les tensions ne datent pas d’hier. En octobre 2015, Jérusalem a vécu au temps sombre de l’« intifada des couteaux », tensions religieuses entre Palestiniens et Israéliens qui ont fait 34 morts et qui ont aussi enterré The Attempt, projet artistique d’Anthony van den Bossche. La chose devait rassembler les différences dans cette ville historiquement déchirée par son destin en mesurant et en additionnant les lignes de vie de chacun des habitants.

Le livre Performance aurait dû relater ce détournement « chiromancique » à des fins artistiques. À la place, il raconte joliment la tentative de recomposition du projet pour faire face à la peu collaborative réalité ambiante.

★★★ 1/2