Création du Prix BD des collégiens

L’organisation du Prix littéraire des collégiens annonce la création du premier Prix BD des collégiens, qui sera remis le 26 avril 2018. Cinq bandes dessinées ont été sélectionnées et seront soumises aux différents clubs de lecture constitués dans les collèges et cégeps. Les cinq titres en nomination sont Comment je ne suis pas devenu moine par Jean-Sébastien Bérubé (Futuropolis), Le 7e vert par Paul Bordeleau (La Pastèque), Regard trouble par Éric Péladeau (autoédition), Titan par François Vigneault (Pow Wow) et Une longue canicule par Anne Villeneuve (Mécanique générale). Par ailleurs, les finalistes du Prix littéraire des collégiens dans la catégorie roman ont été dévoilés le 10 novembre dernier.