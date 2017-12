Quatre questions à Drew Hayden Taylor

C’est fou comme t’as pas l’air d’en être un ! Drew Hayden Taylor, traduit de l’anglais, Éditions Hannenorak, Wendake, 2017, 410 pages

« Christophe Colomb faisait affaire avec un pro des relations de presse », raille « l’Ojibwe aux yeux bleus » Drew Hayden Taylor dans C’est fou comme t’as pas l’air d’en être un !, recueil de chroniques torpillant à l’aide d’un humour plein d’autodérision les clichés pesant toujours sur la représentation des autochtones en fiction. Coup de fil à l’homme de théâtre et documentariste ontarien pour qui le mythique duo innu Kashtin, c’est ni plus ni moins que « Simon and Garfunkel avec un bronzage ».Je lui demanderais si elle est au courant de la vraie histoire. Cela dit, on ne peut pardonner l’ignorance que jusqu’à un certain point, et ensuite, c’est aux gens d’assumer la responsabilité de leurs choix. Il faut apprendre à douter de la véracité de ce qu’on nous présente. Vous voyez, moi, je ne suis pas complètement convaincu que la vraie Pocahontas parlait réellement aux ratons laveurs et aux oiseaux-mouches. [rires]Pas autant qu’on pourrait le penser. Plusieurs auteurs autochtones génèrent maintenant eux-mêmes des clichés. Au cours des 30 ou 40 dernières années, la renaissance littéraire autochtone a donné trois types de fiction : des fictions historiques, des fictions écrites du point de vue d’une victime et des fictions qui s’intéressent au stress post-colonial. Il fallait faire sortir le poison. Aujourd’hui, plusieurs personnes estiment frivole que j’écrive des fictions plus humoristiques alors que nos communautés font toujours face à la tragédie, mais je crois que l’humour, c’est le WD-40 de la guérison. On en a besoin.Je me souviens d’une conférence à laquelle j’ai assisté et durant laquelle un Blanc s’était levé pour demander : « Pendant combien de temps vous attendez-vous à ce que je me sente coupable pour ce que mes ancêtres ont fait ? » Ce à quoi un chef de bande lui avait répondu : « Je ne m’attends pas à ce que vous vous sentiez coupable pour quoi que ce soit, mais si rien n’a changé dans 20 ans, là vous pourrez vous sentir coupable. »Disons simplement que quiconque a déjà été impliqué dans une relation amoureuse dysfonctionnelle sait à quel point s’excuser, c’est facile. C’est ce qui vient après les excuses qui est le plus important.