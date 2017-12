Ils ont piqué notre curiosité

Il n’en a fallu qu’une, Atalante, abandonnée par son père, le roi Iasos, dans les montagnes d’Arcadie. Elle devait mourir. Elle a plutôt fondé l’un des mythes les plus puissants de l’antiquité, celui des Amazones. Cette enquête iconographique, géographique et linguistique fait voyager sur dix siècles, de la Grèce antique à l’Eurasie et convoque toutes les disciplines pour suivre le contour de ces femmes qui « étaient les égales des hommes ».★★★1/2. Adrienne Mayor, traduit de l’anglais par Philippe Pignarre, La Découverte, Paris, 2017, 560 pages.



Un professeur d’histoire de Paris et une professeure de littérature de Montréal circonscrivent ici une réelle curiosité : l’univers narratif des « fous littéraires », les Delepierre, Pérec, Calmeil et autre Nicolas Vaschide pour mieux comprendre la part de la folie dans la création et de l’insanité dans la littérature. Du XVIIIe siècle à aujourd’hui, la somme est colossale et à ce projet un caractère franchement fou.

★★★★. Marc Décimo et Tanka G. Tremblay, Presses du réel, Dijon, 2017, 600 pages.

L’érable argenté, l’asclépiade commune, le chèvrefeuille de Tartare… Seize plantes de l’écosystème montréalais font converger ici bande dessinée et poésie vers leur science. Les textes de Bertrand Laverdure, Élise Turcotte, Kim Doré ou Christine Germain côtoient les récits dessinés de Michel Rabagliati, Réal Godbout, Pascal Girard et Janice Nadeau, dans un tout qui donne à voir l’esprit d’un lieu, autrement.★★★. La Pastèque, Montréal, 2017, 84 pages.