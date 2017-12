L’adieu du peintre

La mort dans l’air, devant les yeux, défile sur plus de 200 pages, sous le coup de pinceau, ou de spatule, voire sous l’effet d’une giclée à bout de bras. Dans Le dernier tableau. De Simone Martini à Zao Wou-Ki, 100 artistes ont été conviés, de manière posthume, à s’exprimer sur l’inévitable Faucheuse.

L’historien et romancier Bernard Chambaz (À tombeau ouvert) en est le maître d’oeuvre. C’est lui qui signe les textes sur ces 100 tableaux, pour en arriver à une insolite histoire de 700 ans de peinture. Le survol est très personnel, placé sous cet angle du chant du cygne d’un maître — un grand maître, de préférence.

On y retrouve Picasso et un Autoportrait, un Boogi-Woogie de Mondrian inachevé, puis une scène à la Vierge signée de Vinci. Rembrandt, Goya, Van Gogh, Pollock, Warhol y sont. Riopelle aussi, rassurez-vous.

Bernard Chambaz ne prétend pas aborder les grands courants. Il ne tient pas à la leçon, penche plutôt vers la fable. Dès le préambule de son « éventail », il affirme apprécier l’absence d’évidence autour de l’identification de l’ultime opus. « Parfois, des débats entre historiens de l’art et des expertises règlent, ou ne règlent pas, la question. Mais ces énigmes offrent la possibilité d’entrevoir au passage de belles histoires. »

Ces belles histoires, qui prennent sens (ou pas) dans les mots de Chambaz, amalgament faits véridiques, descriptions de tableaux et interprétation de tout ça. Tout n’est pas lisible, mais le ton, lui, est suffisamment à l’emporte-pièce pour retenir le lecteur.

On ne lit pas, bien sûr, chacun des récits. On les choisit au hasard, par affinités. Le Québécois s’arrêtera sur le cas Riopelle — un détail d’Hommage à Rosa Luxembourg, son testament pictural —, comme le Mexicain sur celui de Frida Kahlo, par ailleurs rare exemple hors du cénacle Europe-Amérique du Nord (avec Zao Wou-Ki).

Bernard Chambaz ne prétend donc pas à l’histoire de l’art. Est-ce la raison de l’absence, par choix ou par négligence, des impératifs de la discipline (années de naissance et de décès, lieu de dépôt de l’oeuvre) ?

Photo: Seuil

Les chapitres thématiques manquent de relief, de précision. Mais une telle organisation permet de mieux brasser genres et époques et de déconstruire avec bonheur l’histoire officielle.

Le dernier tableau est à lire comme une envolée lyrique. Chambaz extrapole, néanmoins avec soin, à partir de ce qui se dit à la mort des artistes. Sous sa plume, Picasso savait « qu’il se regardait peindre désormais les « après-derniers », tenant une espèce de journal de son déclin, tenant bon, n’attendant rien après la mort ».

On comprend à la lecture que l’auteur ne visait pas à décortiquer le tableau sur le chevalet trouvé à côté du corps de l’artiste — le cas Borduas lui en aurait donné l’occasion, si on le lui avait soumis.

Chambaz a préféré, et c’est bien ainsi, une oeuvre explicite de fin de vie. Le bain turc d’Ingres, « un oculus qui fait du spectateur un voyeur », il le qualifie d’« ultime turquerie d’un vieil homme ravi de faire apprécier sa verdeur ». Et avec Francis Bacon et son Study of a Bull, « peinture exceptionnelle », il s’en veut « d’accentuer l’équation trop solaire d’un Bacon » en taureau, mais assure ne connaître « guère d’équivalent d’une humanité pareille ».