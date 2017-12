Il y a quelque chose de savoureux dans l’idée de recourir au livre pour remonter l’histoire du jeu vidéo. Mais cette idée du papier pour flâner dans l’arrière-scène des titres à succès, revenir sur l’esprit du moment… Cette idée invite le lecteur à prendre son temps. À la fois dictionnaire, recueil de biographies et reportage en pièces détachées, Game retrace avec finesse la genèse et le boom du jeu. Il y a la petite histoire des titres marquants : OutRun, Myst, The Legend of Zelda, Doom, Minecraft, la série Call of Duty, Overwatch, etc. Il y a l’évolution des arcades et l’effet dévastateur des consoles. Il y a l’effondrement de 1983, résultat d’un marché saturé. Trouble-fête social à ses heures, comme l’ont été le rock’n’roll et le roman, le jeu vidéo d’aujourd’hui « se regarde autant, voire plus, qu’il ne se joue », nous rappelle l’auteur. Une émancipation complète en quelques décennies seulement…

Game ★★★ Jean Zeid, Seuil, Paris, 2017, 240 pages