110 bâtiments contemporains en brique, Philip Jodidio

L’éditeur allemand Taschen et son auteur vedette d’architecture, Philip Jodidio, ont trouvé la recette : un thème et une liste de cent bâtiments du XXIe siècle. Après le béton, la maison, le bois, voici la brique. La chose serait à déplorer si ce n’était de la qualité de la publication trilingue, deux tomes grand format et d’innombrables images sur chaque édifice… Parfois au détriment des textes. Et pourquoi la brique ? L’auteur fait la démonstration de l’universalité du matériau en argile, de son caractère éternel. Il est prisé de l’Antiquité aux modernes — Mies van der Rohe et Frank Lloyd Wright voyaient en lui les assises de l’architecture. Abordable, motif à répétition, noble. Du Québec, l’auteur a retenu trois exemples, deux maisons de l’architecte Alain Carle et un magasin de pneus de Verdun transformé en studio par le bureau Mark + Vivi.

100 bâtiments contemporains en brique ★★★ Philip Jodidio, Taschen, Cologne, 2017, 648 pages, deux volumes