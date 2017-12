Des tabous moins tabous dans la littérature jeunesse

Fini le cocon douillet dans lequel la jeunesse se faisait enfermer par la littérature qui lui était destinée. Dans Jane, le renard et moi (La Pastèque), Fanny Britt et Isabelle Arseneault auscultent le monde de l’intimidation. Luna la nuit (Les Enfants rouges) d’Ingrid Chabbert et Clémentine Pochon ose mettre en dessins et en mots le drame de l’inceste, alors que la mort et les attentats hantent l’univers de Perrine Rempault et Olya Setti dans Dis, c’est quoi un attentat ? (Bilboquet).

Apparue dans les années 1980, la littérature jeunesse qui n’a pas peur de bousculer avec des thèmes témoignant aussi des visages sombres de la réalité, mais aussi d’une diversité que l’on cherchait auparavant à occulter, tend, depuis le début du siècle, à se multiplier. Maladie, toxicomanie, mort, réfugiés, intimidation, guerre, inceste, viol, mais aussi homoparentalité, diversité sexuelle donnent corps à des récits sociaux qui n’ont désormais plus peur de s’afficher, eux non plus.

Photo: La Pastèque

Pour Fanny Britt, dont Louis parmi les spectres (La Pastèque), cosigné avec Isabelle Arseneault, aborde les dommages collatéraux de l’alcoolisme dans la cellule familiale, le choix d’écrire sur des sujets plus difficiles tient à une volonté de briser une certaine solitude. C’est « jeter des ponts entre les humains, comprendre que la plupart des expériences de la vie ont été partagées par au moins une autre personne, et qu’il y a vraiment une consolation à savoir qu’on n’est pas seul », explique-t-elle en entrevue au Devoir. L’auteure française Ingrid Chabbert abonde dans son sens. « Ce genre de livre peut aussi libérer la parole, celle des victimes ou celle qui doit dénoncer », dit-elle.

Dialoguer, accompagner, voilà l’essence de cette littérature socioréaliste dont la fonction, résume Johanne Prud’homme, professeure de littérature jeunesse à l’UQTR, est aussi utilitaire. « Ces oeuvres visent à sensibiliser le lecteur à l’existence de certains problèmes auxquels les jeunes de son âge sont confrontés. La littérature socioréaliste met en scène des problèmes que socialement nous avons choisi de prendre en charge. Cela justifie son existence. »

Photo: D'eux

Elle ajoute : « Dans notre société, des organismes, des programmes prennent en charge les personnes aux prises avec des problèmes comme le suicide, l’alcoolisme ou l’abus de drogue. C’est ce que mettent en relief toutes ces fictions, en informant sur cette prise en charge sans qu’il y paraisse. »

La lecture peut avoir un rôle de catharsis, mais pour Dominique Demers, l’auteure derrière Lustucru, le loup qui pue et Pétunia, princesse des pets (Dominique et cie), le roman ne peut pas être thérapeutique. « Lire nous rend plus humains, plus empathiques, abolit les frontières, nourrit notre soif de savoir, notre expérience du monde, de l’autre, de la différence. Un livre sur le suicide ne vient pas en aide à une adolescente qui a des tendances suicidaires.

Photo: Sarbacane

La littérature est un espace de découverte, pas de guérison. On y puise des vitamines pour l’âme qui contribuent au mieux-être, mais certains maux exigent des antibiotiques puissants qui ne sont pas du ressort de la littérature. »

Au-delà de cette volonté d’accompagnement, de solidarité, l’omniprésence actuelle de thèmes forts et sans complaisance dans plusieurs albums et romans appelle à la conscientisation, oui, mais aussi à la construction d’un monde meilleur, souligne Johanne Prud’homme. « Les questions sur l’identité de genre ont fait leur entrée officielle dans le discours social, dit-elle. Pas étonnant, donc, que ces questions mettent en scène des personnages transgenres, comme le George (L’École des loisirs) d’Alex Gino, et ce, avant même que la littérature dite “générale” ne s’y intéresse. »

Chaque époque donne à cette littérature sociale pour la jeunesse des thèmes puisés, non pas dans les modes, mais bien dans l’actualité, qui change rapidement. « Les handicapés ont occupé une place importante dans la littérature jeunesse par le passé, se souvient l’éditeur et romancier Robert Soulières. Tout comme les minorités visibles. Or, aujourd’hui, leurs réalités sont mieux acceptées par l’ensemble de la population. On sent moins le besoin de les exposer. »

Reste-t-il des tabous

Mais reste-t-il des tabous à surmonter dans la littérature jeunesse en 2017 ? « Dieu », répond Dominique Demers, un mot, un concept, une entité que le monde de l’édition approche avec beaucoup de frilosité. « Par le passé, il a été très présent dans une littérature plutôt moralisatrice, dit-elle, et on ne le Lui a pas encore pardonné. »

La littérature socioréaliste met en scène des problèmes que socialement nous avons choisi de prendre en charge. Cela justifie son existence. Johanne Prud’homme

Pour Fanny Britt, c’est le thème du regret de la maternité que l’on a peur d’aborder. « On dit qu’une femme ne regrette pas de ne pas avoir eu d’enfants, mais peut-elle regretter d’en avoir eu ? demande la romancière.

Il y a là un énorme tabou, et avec raison : quelle femme voudrait admettre qu’elle regrette d’avoir eu un ou deux enfants alors que ces enfants existent et pourraient prendre connaissance de ce que leur mère ressent ? Certains tabous servent aussi à protéger les innocents » et à allonger la liste des lecteurs et lectrices d’une littérature sociale qui n’a plus peur d’oser.