Petits chiens et grosses moustaches, Pierrette Dubé et Jean-Luc Trudel

Flic, c’est le nom de l’espèce de chihuahua porteur de petons qui sert d’« assistant » à Mme Agatha Biscuit, détective privée de son métier ; mais les amateurs de la série ciblant les petits de quatre ans et plus le savent déjà… Dans ce deuxième volet, Mme Agatha aura besoin de tout son flair et de toutes les ressources de son agence pour résoudre une histoire d’enlèvement : plusieurs chiens du voisinage — dont Loulou qui rend Flic fou — ont disparu depuis quelques jours. Malgré la neige qui tombe dru, Mme Agatha et son vaillant assistant réussiront à élucider l’affaire. L’histoire est bien menée, même si le dessin n’est pas particulièrement original, mais ma petite fille (Salomé la jolie) en raffolera tout en suivant le gros imprimé des lettres qui commencent à l’intéresser de plus en plus…

Petits chiens et grosses moustaches ★★★ Série Flic et Agatha, texte Pierrette Dubé, illustrations Jean-Luc Trudel, Québec Amérique, Montréal 2017, 84 pages