Bande dessinée: le Grand Prix de la critique 2018 décerné à «La Terre des fils»

Le thème de l’apocalypse et de ses conséquences sur les trajectoires humaines est éculé dans l’univers de la bande dessinée. Or, sous les crayons du bédéiste italien Gipi, cette fin du monde a surpris et séduit le jury de l’Association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD) qui ce 30 novembre lui a décerné le Grand Prix de la critique cuvée 2018 pour La Terre des fils (Futuropolis). Ce récit initiatique placé dans un monde balayé par la violence des éléments et l’indifférence d’humains destructeurs succède ainsi aux Voyages d’Ulysse, oeuvre poétique d’Emmanuel Lepage primée l’an dernier par ce prix, sorte de prix Renaudot du 9e art.

Photo: Gipi / Futuropolis

« Oeuvre forte et âpre », indique l’ACBD, La Terre des fils livre avec tendresse le récit initiatique de deux frères cherchant à comprendre le monde après la mort de leur père, avec en main le journal qu’il tenait, mais que les deux enfants sont incapables de déchiffrer. Avec un trait fin, « un style sobre, délié et expressif, gorgé de hachures », Gipi suit les contours de l’héritage, de la survie, des abus, mais aussi de l’amour, celui qui peut changer le cours des histoires sombres. C’est un récit « post-apocalyptique féroce et sec, a souligné le jury, qui questionne la notion de transmission, l’usage et la puissance du langage ».

Photo: Gipi / Futuropolis

Gipi s’est révélé au public francophone en 2005 avec ses Notes pour une histoire de guerre (Actes Sud), prix du meilleur album de l’année du festival international de la bande dessinée d’Angoulême l’année suivante. Il est l’auteur de Le Local (Gallimard) et Ma vie mal dessinée (Futuropolis). Le Grand Prix de la critique récompense chaque année une oeuvre « à forte exigence narrative et graphique » qui marque par « sa puissance, son originalité et la nouveauté de son propos ou des moyens que l’auteur y déploie ».

Fabien Deglise est un des 95 membres votant de l’ACBD.