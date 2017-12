Classiques et intemporelles lectures

Ce texte fait partie d’un cahier spécial.

Depuis Andersen jusqu’aux chansons acadiennes en passant par le mythe d’Ondine et Henry, une histoire d’amitié peu commune, le livre jeunesse enfile ici ses plus beaux habits et s’offre aux lecteurs en toute grâce.

« Il y avait deux coqs, l’un sur le tas de fumier et l’autre sur le toit. Ils étaient bien fiers tous les deux ; mais lequel était le plus utile ? » C’est ainsi que s’amorce ainsi Les deux coqs de l’auteur danois Hans Christian Andersen, qui met en scène une joute sans merci entre deux volatiles gardiens de la basse-cour. Deux univers s’affrontent ainsi entre celui d’un coq en chair, chantant, picorant, admiré du concombre qui souhaite finir dans son gosier, et celui de la girouette renifleuse de vent, ennuyée par le monde qu’elle regarde de haut. La plume acerbe et grinçante de l’auteur s’allie ici à un graphisme unique. Publié conjointement par les éditons Albin Michel et la Bibliothèque nationale de France (BnF), l’album présenté en format italien est illustré par le peintre, dessinateur et lithographe hollandais Theo Van Hoytema qui, à la fin du XIXe siècle, illustra quelques contes pour enfants, notamment celui-ci en 1898. La ligne fine, le mélange de textures, le jeu incessant qu’il amène en variant les points de vue ainsi que l’utilisation limitée des couleurs ont pour effet d’offrir des tableaux riches et abondants de détails. En postface de l’ouvrage, Carine Picaud, conservatrice à la Réserve des livres rares de la BnF, raconte la genèse de l’édition de ce conte et permet aux lecteurs d’apprécier et de comprendre le travail derrière l’image. Traduit du danois par Catherine Renaud, la simplicité et la clarté de l’écriture laissent toute la place à l’essence du propos, ne jouant jamais de grandeur pour porter ombrage à la morale. Une réédition élégante d’un conte méconnu, qui gagne à être (re)découvert.

Avec Ondine (Albin Michel jeunesse), l’auteur et illustrateur français Benjamin Lacombe nous plonge dans un tout autre univers, inspiré ici de la mythologie germanique. Il reprend dans cette nouvelle édition initialement parue en 2012 l’histoire de cette fée des eaux attirée par le chevalier Herr Hans de Ringstetten. La beauté et la richesse du texte n’ont d’égal que celles des illustrations envoûtantes de l’artiste. Le style réaliste poétique assure avec aplomb la mise en scène d’une atmosphère mystérieuse, déchirante et fougueuse qui sous-tend l’histoire d’amour de ces deux amants improbables. Les scènes présentées s’offrent comme de véritables tableaux chargés d’émotions, portés par une aura vaporeuse, qui tient à la fois de l’imaginaire et du réel. Quelques calques imprimés se faufilent entre les illustrations appuyant et accentuant ici tout le côté onirique de l’ensemble. Inspiré de la pièce de Jean Giraudoux créée en 1939 ainsi que du conte de Friedrich de La Motte-Fouqué paru en 1811, Lacombe livre un ouvrage littéraire esthétiquement riche. La narration est entrecoupée de nombreux dialogues qui donnent corps et vie à cette histoire unique. Et pour réjouir les fervents amateurs de l’art de Lacombe, carnet d’écriture, agenda et calendrier ornés de scènes tirées de l’ouvrage sont aussi disponibles.

Universelles et intemporelles

« Henry, c’était son nom. » Un cheval qui, jour après jour, fidèle, mène la charrette de Tom Jones à travers la campagne pour y livrer lait, beurre et oeufs. Mais ce cheval ne saurait être aussi spectaculaire, si merveilleux, si « costaud, robuste, avec de grands yeux tendres et une tonne d’amour », si ce n’était du regard que pose le narrateur, un anonyme « je », sur lui. Henry, album écrit par l’américain Ed Galing, traduit ici par Christiane Duchesne et publié aux éditions D’eux, explore avec tendresse le lien particulier et unique qui unit ce « je » au cheval qu’il croise tous les matins. Le peu de mots et le calme qui émane de l’album confèrent une dimension d’autant plus profonde à cette histoire d’amitié singulière. Chaque geste du cheval, chaque regard, chaque pensée même a une valeur inestimable. L’atmosphère veloutée qui sous-tend le discours est admirablement illustrée par Erin E. Stead, artiste américaine maintes fois récompensée pour son travail. La finesse de son trait, le détail évocateur — il faut voir notamment un plan rapproché fait sur l’oeil mi-clos du cheval —, la sobriété des couleurs qui appuient l’émotion du narrateur participent d’un univers porté par la douceur. Grand bien en ces temps durs.

Afin de finir sur une note dansante, Grand tintamarre ! un recueil de chansons et de comptines traditionnelles saura égayer vos soirées dansantes. De La prison de Nantes à À la claire fontaine en passant par Partons la mer est belle, ce livre disque publié par les Éditions de La Montagne secrète renferme quinze chansons pour la plupart connues et répandues. Mais, sur des arrangements de Benoît Morier, ces ritournelles sont interprétées par huit artistes originaires des provinces maritimes, notamment Lisa LeBlanc, Caroline Savoie, Édith Butler, Vishtèn, qui teintent agréablement les paroles de leur accent acadien. Si chacune des mélodies détient sa propre authenticité, un air, une couleur encore inexplorée, il faut dire que l’interprétation du Chant de l’alouette par Joseph Edgar figure parmi les plus réussies. Le rappel des airs westerns rendus par le son de la guitare tex-mex et la voix puissante et grave d’Edgar — bien connue grâce sa fameuse Espionne russe — donnent envie de l’écouter encore et encore. Ces chansons apportent réconfort et plaisir aux oreilles, mais se laissent aussi agréablement regarder. Illustré par la talentueuse Mathilde Cinq-Mars, l’objet livre donne aux sens une autre façon d’interpréter les chansons. Le trait enjoué, délicat et débordant de vie enveloppe les paroles d’une aura lumineuse et offre des décors originaux aux textes connus. Un ouvrage qui s’adresse aux petits certes, mais qui trouvera sa place dans la discothèque des grands.

Les deux coqs Hans Christian Andersen et Theo Van Hoytema, Paris, Albin Michel jeunesse, 2017, 40 pages.

Ondine Benjamin Lacombe, Paris, Albin Michel jeunesse, 2017, 40 pages.

Henry Ed Galing et Erin E. Stead, Montréal D’eux, 2017, 32 pages.