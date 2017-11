Audrée Wilhelmy en résidence chez Monet

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Audrée Wilhelmy occupera de février à mai la 5e résidence d’écriture en librairie — une résidence volante, en quelque sorte, qui s’arrête chaque année dans un nouveau commerce — organisée par l’Association des libraires du Québec et le Conseil des arts de Montréal. La Librairie Monet accueillera Mme Wilhelmy, et sa résidence sera enrichie par des projets de médiation culturelle. L’auteure d’Oss (Leméac, 2011) et du Corps des bêtes (Leméac, 2017) entend y poursuivre l’exploration de la relation texte-image, une de ses obsessions de créatrice et qui servira là de point de départ, de l’idéation, avance-t-elle, jusqu’à la mise en livre. La résidence vient avec une bourse d’écriture de 7000 $.