La mémoire en trois temps

Les repentirs / Ce qui restera ★★★ Marc Séguin, Québec Amérique, Montréal, 2017, 156 pages / Catherine Mavrikakis, Québec Amérique, Montréal, 2017, 126 pages

Leur mémoire était enfermée dans quelque chambre aveugle, entre le coeur et le cerveau. Ces souvenirs en dormance refont surface et forment les textes de Ce qui restera, de Catherine Mavrikakis, et Les repentirs, de Marc Séguin, les deux premiers titres de la nouvelle Collection III (Québec Amérique), dirigée par la collègue Danielle Laurin. Pour surmonter les amitiés trahies, les amours avortées, les compagnons perdus qui tissent le passé, leurs trajectoires divergent. Pour Mavrikakis, c’est un souvenir enfoui, oublié, qui bouscule tous les suivants, ces violences diverses que sont les tueries de Polytechnique, du Bataclan ou d’Orlando, jusqu’à celle de la mosquée de Québec, cette année. Des violences qui en réveillent d’autres, plus anciennes, secrètes, étouffées, de justesse… Pourquoi Collection III ? Parce que les souvenirs des auteurs s’y déclinent en trois temps, trois périodes différentes de leur vie, entre fiction et réalité. Pour Catherine Mavrikakis, il y a les souvenirs qui précèdent la naissance, la grand-mère morte dont elle porte le prénom, mais aussi un sort assigné par les fées, au-dessus du ventre bombé, plein d’elle, de sa propre mère.Pour Marc Séguin, c’est autour d’un prénom de femme, Arielle, que valsent les souvenirs. Arielle, morte d’une rupture d’anévrisme, dans les bras de son amant. Après la violence de Mavrikakis, on passe ici au regret de n’avoir pas assez aimé, ou d’avoir aimé trop tard et à ce souvenir que l’on a aimé, un jour, autrefois.