Paul à Montréal ★★★ Michel Rabagliati, La Pastèque, Montréal, 2017, 56 pages

Si le recyclage est une composante importante du développement durable, alors Michel Rabagliati est sans aucun doute un champion de l’écologie. Les douze illustrations contenues dans cet élégant livre en témoignent en reproduisant les cases imaginées par l’auteur dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal et exposées depuis août dernier sur des murs du Plateau Mont-Royal, quartier d’où la série Paul a vu le jour, il y a plus de 15 ans. À l’intérieur: l’illustre personnage s’y promène dans les espaces et les temps qui ont fait la métropole, de la fondation de Ville-Marie en 1642 au belvédère du mont Royal en 2017, en passant par la rue Sainte-Catherine des années 1920 et le métro dans les années 1960. L’assemblage est accompagné de quelques notes historiques et d’anecdotes de l’auteur sur ce projet de tapisserie urbaine qui ne pouvait que poursuivre sa route sur du papier.