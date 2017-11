Sur les photos de William Notman, la bourgeoisie montréalaise de la fin du XIXe siècle est souvent guindée. Pas de sourire. Tenue austère. Environnements cossus. Or, en coulisses, plusieurs drames se sont joués, comme celui impliquant Robert Notman, frère de William. Tous deux sont arrivés ensemble à Montréal en 1858, fuyant l’Écosse où leur père a été condamné pour fraude. Après avoir mis enceinte la dame de compagnie de sa mère, Robert aurait demandé au jeune Dr Patton de l’avorter. Or, la maîtresse donne des signes de faiblesse après l’avortement. Le médecin, croyant l’avoir tuée, se suicide dans les heures qui suivirent. À l’époque, l’avortement est interdit par la loi et les médecins condamnés pour en avoir perpétré. Plus qu’une histoire sinistre, ce livre décrit le contexte dans lequel elle est survenue : un Montréal puritain, dont on retrouve peu de traces aujourd’hui.

Portrait d’un scandale ★★★ Élaine Kalman Naves, traduit de l’anglais par Chantal Ringuet, Fides, Montréal, 2017, 284 pages