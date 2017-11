Cher professeur Einstein, textes réunis et présentés par Alice Calaprice

Plusieurs enfants à travers le monde sont réunis dans ce recueil pour interroger Albert Einstein sur la vie, la science et d’autres sujets divers. « Comment marche la quatrième dimension ? » demande Émilie, 13 ans. Est-ce que les scientifiques prient, et surtout, pourquoi ? questionne Phyllis. Einstein répond que Dieu n’a aucun pouvoir sur la vie des gens, mais qu’une partie de l’existence lui échappe. La complexité de la nature peut faire naitre un sentiment religieux qui n’a toutefois rien à voir avec « la religiosité de personnes plus naïves », dit-il. Sur un ton parfois paternel, tendre ou directif, le génie prend plaisir à répondre à ces jeunes pour qui il était une idole. Le côté humain et accessible de l’homme se dévoile ici et rend l’ouvrage singulier. Toutefois, parmi les nombreuses lettres écrites entre 1920 et 1955, plusieurs restent sans réponses, laissant ainsi les lecteurs sur leur faim.

Cher professeur Einstein ★★★ 1/2 Textes réunis et présentés par Alice Calaprice, Payot, Paris, 2017, 144 pages