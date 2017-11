Maurice Lecamp, le narrateur quinquagénaire de Professeur de paragraphe, enseigne le français et la littérature au cégep de Lestres, qui doit son nom au « respectable chanoine Alonié de Lestres ». En proie à la digression, il se voit comme le dernier des Mohicans. Ses étudiants — des enfants rois — le poussent à bout, les paramètres de la nouvelle orthographe lui donnent de l’urticaire et son couple bat de l’aile. « Baudelaire avait raison d’écrire que cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. » Chronique annoncée d’une dégringolade intime et professionnelle, cette comédie acide de France Boisvert, elle-même prof de cégep, poète et romancière (Les samourailles, 1987), ne va pas au bout de la colère qui la porte. On s’amuse avec les mots dans ce court roman, il est vrai, mais avec la chronologie qui trébuche et un dénouement émoussé, l’auteure nous donne l’impression qu’elle y maîtrise à grand-peine l’art du récit.

Professeur de paragraphe ★★★ France Boisvert, Lévesque éditeur, Montréal, 2017, 164 pages