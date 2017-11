René Lapierre reçoit le Grand Prix du livre de Montréal

14 novembre 2017

Photo: René Labine Ville de Montréal

Le Grand Prix du livre de Montréal 2017 a été remis à René Lapierre pour son recueil de poésie Les adieux, publié aux Éditions Les Herbes rouges. Le prix est accompagné d’une bourse de 15 000 $. Le jury du prix qualifie l’oeuvre de M. Lapierre de « puissante, effrayante de beauté et surtout capable d’une grande hospitalité envers la vie ». Les autres finalistes, qui reçoivent chacun une bourse de 1000 $, étaient Marie-Claire Blais, Jacques Brault, Stéfanie Clermont et Marie-Pascale Huglo. Le prix a été créé en 1965 afin de promouvoir l’excellence en création littéraire et de souligner le dynamisme du milieu montréalais de l’édition.