Rétro, boulot, dodo ! C’est avec un trait à la tonalité délicieusement surannée et des perspectives donnant l’impression de se déhancher sur les notes d’un jazz granuleux des années 1950 que la jeune auteure Raphaëlle Barbanègre a décidé de raconter Montréal, la vie quotidienne dans la métropole, au marché Jean-Talon, sur les bords du canal de Lachine, tout comme les points d’intérêt touristiques qui font la renommée de l’endroit. « Au printemps, ce quartier résidentiel et familial se couvre de fleurs. Tout le monde se met à cultiver et jardiner », écrit-elle sur Rosemont–La Petite-Patrie, en croquant au passage une scène de rue et de ruelles devenues lieux de vie et terrains de jeu des enfants. Les couleurs sont vives, les scènes débordantes de vie et joyeusement naïves, donnant au final à cette balade urbaine une gaieté, cet optimisme fou qui semble bel et bien dans l’air du temps.

Les saisons de Montréal ★★★★ Raphaëlle Barbanègre, La Pastèque, Montréal, 2017, 64 pages