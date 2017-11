Moi, Hercule, Marie-Christine Arbour

C’est l’histoire d’une quête, celle d’un fils qui, pour mettre la main sur son héritage, à la mort du père, va devoir passer par Montréal, Paris, New York et Vancouver pour accomplir quelques dernières volontés, sous la forme de douze travaux. Tous sont un peu étranges, tous cherchent à faire sortir l’héritier de son existence apathique et médicamentée et à l’aider à se connaître lui-même. Avec, à la clef, deux millions de dollars. Il doit se faire faire un tatouage, voler une perruque, sortir d’un gâteau d’anniversaire… Joli programme ? Ce récit initiatique prend surtout racine dans ce terreau prévisible où poussent les formules éculées, loin des territoires narratifs audacieux et originaux où la plume légère de l’auteure peine à entrer. L’aventure tient même dans un schéma actanciel simplifié qui fait osciller l’ensemble entre la facilité et la déception, douze fois plutôt qu’une.

Moi, Hercule ★★ 1/2 Marie-Christine Arbour, Annika Parance éditeur, Montréal, 2017, 278 pages