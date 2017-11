Ville bleue Ville jaune, Ljerka Rebrovic

D’un côté, il y a la Ville bleue, de l’autre, la jaune, et entre les deux, un « pont de bois [qui] enjambe la rivière pour réunir les deux rives ». Avec le temps, le pont s’use et les habitants des deux patelins entreprennent de le restaurer. Mais de quelle couleur sera-t-il repeint ? Les enfants proposent un retapage irisé alors que les adultes veulent de l’uniformité. Bleu, selon les habitants de la ville azur et jaune, selon les autres. Il n’en faudra pas plus pour que la bisbille s’installe. Si le texte tout simple permet de saisir l’étendue du conflit, de comprendre qu’il prend racine bien au-delà de cette fiction et trouve un écho dans le réel de plusieurs contrées, dans les universelles chicanes de clôtures, les illustrations pleine page d’Ivana Pipal doublent avec finesse cette approche. La candeur du trait laisse entrevoir des personnages aux traits similaires, des décors aussi semblables dans l’un et l’autre des villages, distincts uniquement par la couleur. L’insipidité de la querelle est ainsi renforcée par l’image, qui donne à voir le ridicule du litige.

Ville bleue Ville jaune ★★★ 1/2 Ljerka Rebrovic, Alice jeunesse, Bruxelles, 2017, 32 pages